Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü

( ESKİŞEHİR )- Yeni yıl alışverişleri esnafın işlerini arttırdı- Et ve kuruyemiş ürünleri yılın son gününde büyük ilgi görüyor ESKİŞEHİR



- Kısıtlamalar nedeniyle yeni yıla evlerinde girecek olan vatandaşların, sokağa çıkma yasağı başlamadan önce çarşılara akın etmesi esnafın yüzünü güldürdü. Yılbaşında oluşabilecek kalabalıkları önlemek amacıyla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl dışarıda yeni yıl kutlaması yapılamaması üzerine vatandaşlar, hem yılbaşı alışverişi yapmak hem de kısıtlama boyunca ihtiyaç duyacakları gıdaları temin etmek için çarşılara akın etti. Dükkanların önlerinde kuyruklar oluşurken işlek caddelerdeki insan yoğunluğu nedeniyle sosyal mesafe kuralının sıkça ihlal ediliyor olması gözlerden kaçmadı. Vatandaşların özellikle şarküteri ve kuruyemiş ürünlerine olan ilgisi fazlaydı. Esnaf, özel günlerde satışların artmasından memnun. “Et ürünlerine ilgi yüzde 50’ye yakın arttı” Yılbaşı akşamı için sofralarını güzelleştirmek isteyen vatandaşlar şarküteri dükkânlarına yöneldi. Yasaklar başladığından beri şarküteri ürünlerine olan talebin arttığı belirtildi. Eskişehir’de şarküteri işleten Ali İhsan Şamdan, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şu anda bayağı yoğunuz. Herkes yılbaşı için yoğun bir şekilde et, peynir, sucuk, pastırma alıyor. Şöyle diyeyim, yasaklar başladığından bu yana daha çok alışveriş yapılıyor. Tabii şimdi bir de yılbaşı telaşı eklenince yoğunluk epey arttı. Genellikle et grubu ürünlerimiz satılıyor. Kıyma, et, sucuk, pastırma, peynir ve zeytin gibi temel gıdalar üzerinden gidiliyor. Yasaklar başladığından bu yana satışlarımızda yüzde elliye yakın bir artış var. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, bol kazanç temenni ediyorum. İnşallah virüssüz günler dileğiyle.” “Böyle günlerde esnafın yüzü gülüyor” Esnaf özel günlerde yoğunluğun artmasından oldukça memnun. Önceki haftalara kıyasla işlerin açıldığını ifade eden çarşı esnafı, vatandaşların kuruyemişlere olan ilgisinin dört gündür arttığını aktardı. Kuruyemişçide çalışan Gaffar Kayasan, “Yoğunluklar iyice artmaya başladı.

Bundan bir hafta önce hiç kimse yoktu, bomboştu buralar. Ama son dört gün içerisinde yoğunluk iyice tırmandı. Daha önceki günlerde cirolarda düşüşler olurken şimdi bir yükseliş var. En çok karışık kuruyemiş, bakliyat, patlamış mısır gibi ürünler satılıyor. Vatandaşın ilgisinden memnunuz. Tabii özel günlerde satışların artması herkes için olduğu gibi bizim için de çok iyi oluyor. Böyle günlerde esnafın yüzü gülüyor. Allah sonumuzu hayır etsin” diyerek durumu anlattı. (BB-Y)



