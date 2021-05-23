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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşın bayrak hassasiyeti... Dakikalarca başında bekledi

Vatandaşın bayrak hassasiyeti... Dakikalarca başında bekledi

Bayraktan detay

Polis Okul Müdürü Polis Ekipleri Hassasiyet Irak 

-Polise ihbar detayı
-Vatandaş ile röportaj
-Vatandaşın bayrağı evinin balkonuna asması

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta bir anaokulun bahçesinde bulunan Türk bayrağının yere düştüğünü gören duyarlı vatandaş bayrağı yerden alarak dakikalarca başında bekledi. Olay, Kılavuz Mahallesi Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu bahçesinde meydana geldi. Hamdi Öz, evinin balkonundan anaokulu bahçesinde bulunan direkteki Türk bayrağının yere düştüğünü gördü. Öz, hemen bayrağın yanına gitti. Bayrağı yerden alarak polis ekiplerine haber veren Hamdi Öz, bayrağı yere bırakmadan dakikalarca başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler muhtar aracılığıyla okul müdürüne ulaştı. Öz, Türk Bayrağını okul müdürüne teslim edene kadar evinin balkonuna astı. “Bayrağımız yere düşmesin’’ Bayrağın başında dakikalarca bekleyen Hamdi Öz, “Karşı apartmanda oturuyorum. Bayrağın rüzgardan düştüğünü gördüm. Ben de geldim kendi başıma takmaya çalıştım. Takamadım ve polis ekiplerini aradım. Sağ olsunlar onlarda geleceklerini söylediler. Gelirlerse beraber takarız. Takamazsak da artık söküp eve götüreceğim. Bayrağımız yere düşmesin. Çünkü bizim için çok önemli bir şey’’ dedi.

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