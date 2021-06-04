Vartolu kadınlar salatalık üreterek aile bütçelerine katkıda bulunuyor

-Kaymakam gelişi görüntü

-Seradan görüntü

-Kaymakam Ertuğrul Avcı röportaj

-Tarım orman Müdürü Çiğdem Güçlü röportaj

-Kursiyer Yeter Dede röportaj



( MUŞ ) MUŞ



- Muş'un Varto Kaymakamlığınca bahar aylarında onarımı yapılan serada kursiyerler salatalık üreterek aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı’nın girişimleri sonrasında kışın kardan zarar gören serada gerekli onarımlar yapıldıktan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan kursta salatalık üreten kursiyerleri ziyaret etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, atandığı günden beri ilçenin yıllardan beri terörden dolayı zarar gördüğünü ve insanların hiçbir projeye ulaşamadığını gözlemlediğini söyledi.



Avcı, "İlçede gençlerin issiz olması nedeni ile kendilerine istihdam oluşturmamız gerekir düşüncesiyle projeler üretmeye başladık. Bu ürettiğimiz projelerle ilgili çalışmaların devamını sağladık. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde örtü altı sebze yetiştiriciliğe kursu açtık. Seramızda kıştan dolayı sıkıntılarımız vardı. Tamiratlarını yaptık. 15 bayan kursiyerimiz var. Tarımdaki arkadaşlarımız onlara hem kurs veriyorlar hem de burada örtü altı sebze yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendiriliyorlar. Güzel bir proje oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Farklı mahallelerden bayanlarımız bir araya geldiler. Güzel bir faaliyetle hem sosyalleşiyorlar hem de bir şeyler öğreniyorlar. Kursiyerlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu seramız ilçemize yeniden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdiresi Çiğdem Güçlü ise kursiyerlerle salatalık fidesi yetiştirdiklerini belirterek, “Uygulamalı bir şekilde salatalık yetiştiriciliği yapıyoruz. Hasat zamanında pazarlama yapılabilir” ifadelerini kullandı. Kursa katıldığını ve aile bütçesine katkıda bulunduğunu dile getiren kursiyer Yeter Dede de, “Kaymakamlığımızın desteği ile burada salatalık yetiştirmeyi öğreniyoruz. Burada kursa devam ediyoruz. Eve katkıda da bulunuyoruz. Arkadaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.



