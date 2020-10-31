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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Varto Müftülüğü'nden 45 çocuğa giyim yardımı

Varto Müftülüğü'nden 45 çocuğa giyim yardımı

Müftülükten görüntü

-Okuma salonundan görüntü
-Çocuklarından görüntü
-Giyim dağıtımından görüntü
-İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ile röp
-Asmin Sarıkaya ile röp.
-Esma Deniz Göreş ile röp.
-Mahmut Akkoyun ile röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Varto Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 45 öksüz çocuğa giyim yardımında bulundu. Varto Müftülüğü, ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ olarak teması belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 45 öksüz çocukla bir araya geldi. Baklava ve meyve suyu ikram edilen çocuklara, giyim paketleri teslim edildi. Diyanet İşleri Bakanlığının bu sene Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasını ‘Peygamber ve Çocuk’ olarak belirlediğini ifade eden İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, “Bu temaya uygun bir çerçevede kampanya düzenledik. İlçemizde hayırsever vatandaşların desteği ile maddi durumu iyi olmayan yetim ve öksüz olan çocuklarımıza yardımcı olmamız amacıyla bir kampanya düzenledik. İlçemizde yaklaşık 45 çocuğun giyimini üstlendik. Asıl olarak bunu hak eden yardımsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum” dedi.
Yardım alan çocuklar ise emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
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