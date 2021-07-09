Varto’da toprak kayması: 1 yaralı

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( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Varto ilçesi Bağiçi köyü mevkiinde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı Varto ilçesi Bağiçi köyünün alt tarafında yapılan hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan Muhammed Sertkaya adlı işçi, çevrede bulunanlar tarafından yapılan çalışma sonucunda kurtarılarak Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammed Sertkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

