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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Varto’da Kur’an kursu binası açıldı

Varto’da Kur’an kursu binası açıldı

Kaymakamlıktan görüntü

Allah Termal Su 

-Müftülükten görüntü
-Köyden görüntü
-Kuran kursundan görüntü
-Açılıştan görüntü
-Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı Röp
-Eski Muhtar Nazmi Düzgün röp.
-Halil Tosun röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, hayırsever vatandaşlar tarafından Kaynarca köyünde yapılan Kur’an kursu binasının açılışını yaptı. Kaynarca köyünde Varto Kaymakamlığı ve hayırsever vatandaşların ortaklaşa 250 metrekare üzerinde yaptıkları iki katlı ve yaklaşık 100 öğrenci kapasiteli Kur’an kursu binasının açılışı yapıldı. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile köylülerin katıldığı açılışta konuşan Kaymakam Ertuğrul Avcı, artık bu köyün isminin terörle anılmasını istemediğini belirterek, “Bu köyün bundan böyle hizmetlerle anılmasını istiyorum. Kaynarca terörle değil hizmetle anılsın, güzel işlerle anılmasını istiyoruz. Bu da işte onlardan bir tanesi. Dün de güzel bir haber aldık. Varto’da termal suyla ilgili çalışmamız sonuç verdi. Orda sıcak suyumuz çıktı. Kaynarca köyünde de bir termal kaynağımız var. Onu da inşallah hayata geçirip turizm merkezi haleni getirmeyi düşünüyoruz” dedi.
(MSA-Y)
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