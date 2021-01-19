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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Varto’da karla mücadele çalışması sürüyor

Varto’da karla mücadele çalışması sürüyor

Şehirden görüntü

Kar Temizleme Trafik Yoğunluğu Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Kar temizlemeden görüntü
- Araçlardan görüntü
-çalışanlardan görüntü
-röp

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'un Varto Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.
Varto Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık, kar yağışının hemen ardından süratle yolları açtıklarını belirterek, "İlçemizde hayatı adeta felç eden kar yağışı ile birlikte bizlerde çalışmalarımıza hız verdik. Bir yandan yolları ulaşıma açarken bir yandan da şehir içerisinde biriken karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyorlar. Özellikle gündüz trafik yoğunluğundan dolayı tam olarak temizlik yapamıyoruz. Bu nedenle de karla mücadele çalışmamızı akşam saatlerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sabah işlerine geldiklerinde temiz bir ilçe görmeleri için elimizden gelen tüm imkânları sarf ediyoruz" dedi.
Karla mücadelede gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Işık, çalışmaları bir greyder, 3 kepçe, 3 kamyon ve 10 personelle sürdürdüklerini ifade etti.
(MSA-Y)
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