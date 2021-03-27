Varto’da kar yağışı sürüyor

-Kar yağışından görüntü

-Araçlardan görüntü

- Tahir Tepe röp

-Veysel Mertyüz röp.

-Süleyman Akkoyun röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

İlçede mart ayının son haftasında etkili olan yağmur, sabah saatlerinde kar yağışı ve fırtınaya dönüştü. İlçeye bağlı bazı köy ve mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar yağışı, ilçe merkezinde 20 santimetreyi buldu. Sabah saatlerine yağan karla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Halis Özdemir ise yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle bazı köy ve mezra yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağını söyledi.



Kar yağışı ilçede hala etkili bir şekilde devam ederken, erken gelen leylekler ise kardan nasibini aldı. (MSA-Y)



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