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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Varto’da kar yağışı etkili oldu

Varto’da kar yağışı etkili oldu

Şehirden görüntü

Kar Yağışı 

-Kar yağışından görüntü
-Araçlardan görüntü
-Esnafların iş yeri temizlemesi
- Kerem Atalay röp

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle 41 köy yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Varto Belediyesi ekipleri de ana cadde ve sokaklarda yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (MSA-Y)
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