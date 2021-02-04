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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Varto’da kar yağışı

Varto’da kar yağışı

Şehirden görüntü

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Allah Kar Yağışı 

-Kar yağışından görüntü
-Araçlardan görüntü
- Muhabir Fatih Çelik röp
-Vatandaş İbrahim Akçora röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.
İlçede öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının fırtınaya dönüşmesiyle bazı köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü belirtildi. İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan’dan alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle bazı köy ve mezra yolunun kapandığı ve kar yağışının durmasının ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağı belirtildi. Karın bereket ve rahmet olduğunu söyleyen İbrahim Akçora adlı vatandaş ise “İlçede kar yağıyor. Kar; bereketli ve rahmettir. Allah’ın rahmetinden inşallah biz mahrum kalmayacağız” dedi.

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