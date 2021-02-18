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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Varto’da 149 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Varto’da 149 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Şehirden görüntü

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-Kar yağışından görüntü
-Araçlardan görüntü
-Esnafların iş yeri temizlemesi
-Esnaf Hulisi Taş röportaj
-Sıddık Özdemir röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 149 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi. İlçeye bağlı 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, kapanan yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor. İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle yaklaşık 99 köy ve 50 mezranın yolunun kapandığı söyledi.

Varto Belediyesi ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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