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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme engelliler için klip

Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme engelliler için klip

Klip

( VAN ) VAN

İşaret Dili İşitme Engelli Öğrenciler İşitme Engelliler 


- Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye'deki işitme engelliler için işaret dilini kullanarak klip hazırladı. Erciş ilçesindeki Selahattin Eyyübi İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından işaret diliyle hazırlanan klip büyük ilgi gördü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye'deki işitme engelliler için hazırlanan ve arka fonda Türkiye ile Azerbaycan bayrağının yer aldığı klipte, değişik yaş grubunda öğrenciler görev aldı. Büyük özenle ‘Cumhuriyet Güneşi Türkün Sönmez Ateşi’ şarkısını el işaretleriyle okuyan öğrencilerin klibi, ‘Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun’ sözüyle bitiyor. (MSA-Y)
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