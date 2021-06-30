Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vanlı öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

Vanlı öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

-Öğrenci ve ailesinin Okul müdürü tarafından kabul edilişi ve sohbet

Kitap Okuma Fedakarlık Öğretmen Şampiyon Öğrenciler 

--Röportajlar
--Diğer detaylar

( VAN ) - VAN

- Van’da Bil Koleji öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları açıklandı. Van’da, İpekyolu ilçesi Bil Koleji öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ ile Özalp ilçesi Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar, LGS sınavında 90 soruya doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasındaki yerlerini aldı. Türkiye birincisi olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Yusuf Enes Yolcudağ, “Sabah öğrendim ve çok mutlu oldum. Çalışmalarımın sonucunu aldığım için mutlu oldum. Çok çalışmaktan ziyade, düzenli çalışmak ve kitap okumak önemli. Başarılı olmamda öğretmen ve okulumun büyük desteği oldu. Yine ailem de beni destekledi ve arkamda durdular. Hedefimde şu anda Ankara Fen Lisesini okumak ve daha sonrasında ise doktor olmak var” dedi.
Yusuf’un babası Necmettin Yolcudağ ise bir evladın anne ve babaya vereceği en güzel hediyelerden birisini aldıklarını söyleyerek, “Onunla gurur duyuyorum. Önemli olan bunun devam etmesidir. Ben başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı Yusuf’un öğretmen annesi de, Yusuf düzenli ve disiplinli çalışan bir çocuk olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. Hizmetlerinin dördüncü yılında Türkiye şampiyonu çıkarmanın kendileri için gurur verici olduğunu aktaran Bil Koleji Kurucusu ve Müdürü Abdulmenav Hemedoğlu da, “Öğrencimiz Yusuf’u bu başarısından, bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok yoğun ve zorlu bir maraton geçirdiler. Pandemi ile birlikte okulların sık sık açılıp kapandığı, uzaktan eğitimin sık sık devreye girdiği, öğrencilerin adapte olmakta zorlandığı bir süreci, sistemimiz ve ekibimizin başarılı gayretlerinin yanında özellikle diğer öğrencilerimizin büyük fedakarlıklarıyla güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Yusuf’a olan inancımız tam. Biz bu başarısının bütün eğitim öğretim hayatı boyunca, hayatının geriye kalan bütün aşamalarında da devam edeceğini düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Okul olarak Yusuf’un bundan sonraki öğrenim hayatında da sürekli yanında olacağız” şeklinde konuştu.
(ATL-MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı