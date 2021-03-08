Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Vanlı hayırseverden kadın sağlık çalışanlarına karanfil

- Vanlı hayırseverden kadın sağlık çalışanlarına karanfil

1- Karanfil dağıtımı

Kutlay Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları Sağlık Görevlisi 

-2- Röportaj

( VAN ) VAN

- Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar, Özalp ve Saray ilçelerinde çalışan sağlık çalışanı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret eden Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar, sağlık görevlisi kadınlara karanfil verdi. Açıklamalarda bulunan Gülaçar, pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarının zorlu bir dönem geçirdiğini belirterek, “Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Özalp ve Saray ilçelerimizdeki kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutlayıp karanfil verdik” dedi.
(MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı