- Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş

-Anıta varış görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Kur'an-ı Kerim tilaveti

-Dua

-Röportaj

-Anıta karanfil bırakılması



( VAN ) VAN



- Van Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 120 Vanlı kahraman çocuğun anısına yürüyüş düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı’nda Van’dan Hoy cephesine cephane taşırken, çoğunluğu soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için meşaleli yürüyüş düzenlendi.

“Zemheride Kol Kola Çıktılar Van’dan Yola” sloganı ile düzenlenen yürüyüşte, temsili 120 Vanlı çocuk yürürken, bir grup genç ise ellerinde Türk bayrakları taşıdı. İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesi önünde başlayan yürüyüş, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki Kurtuluş Parkı’nda bulunan 120 Vanlı Çocuk Anıtı’na kadar sürdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından dua yapıldı. Duanın ardından 120 Vanlı Çocuk Anıtı’na karanfil bırakıldı. “Ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır” Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 120 çocuğun Hoy cephesine cephane taşırken kışın zemherinde donarak şehit olduklarını anlattı. Vali Bilmez, “Bu memlekette İslam’la yoğrulmuş kardeşliğimizin sembolü olan bu şehitlerimiz sayesinde inşallah ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. O günden bugüne bu bölgede insanların kardeşliğine kastedenlerin aynı kişiler olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hiç kimsenin bozamayacağını daha nice 120 Vanlımızın sırada olduğunu bilmelerini istiyoruz” dedi.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve gençler katıldı.





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