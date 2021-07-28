VAN - Yurda yasa dışı yollarla giren 86 yabancı uyruklu yakalandı
- Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 86 yabancı uyruklunun minibüsten indirilmesi - Yasa dışı geçişleri organize eden zanlıların jandarma eşliğinde adliyeden çıkışıVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 86 yabancı uyruklu yakalandı.Muradiye - Erciş kara yolunda denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 minibüsteki 86 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.Afganistanlılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.Ayrıca ilçede yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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