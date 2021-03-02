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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
VAN - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

VAN - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

- Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler - Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in törenin yapıldığı okula gelmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - Vali Bilmez'in ilk zili çalması - Vali Bilmez'in sınıfları gezmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi - Vali Bilmez'in konuşması - Vali Bilmez ile röportaj - Öğrenciler ile röportajVAN - Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Van , Muş ve Hakkari'de okul öncesi, ilk, orta ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı.

Koronavirüs Aritas Öğrenciler Yüz Yüze 

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