VAN - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler - Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in törenin yapıldığı okula gelmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - Vali Bilmez'in ilk zili çalması - Vali Bilmez'in sınıfları gezmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi - Vali Bilmez'in konuşması - Vali Bilmez ile röportaj - Öğrenciler ile röportajVAN - Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Van , Muş ve Hakkari'de okul öncesi, ilk, orta ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı.
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