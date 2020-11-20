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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
VAN - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

VAN - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı



: - Çarşı merkezinde kapanan iş yerlerinden ve sokaklardan detaylarVAN (AA) - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında tedbirler, saat 20.00'de tüm ülkede uygulandığı gibi Van 'da da başladı.
Uygulama sonrası esnaf dükkanlarını erkenden kapatırken, vatandaşlar da son işlerini halledip, evlerinin yolunu tuttu.Kentte kısıtlamayla lokantaların da paket servise geçtiği görüldü.

Koronavirüs Uttu 

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