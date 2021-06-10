VAN - Yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetişti
- Rahatsızlanan kişinin ambulansa taşınması Van 'da yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetiştiVAN (AA) - Van ’ın Gürpınar ilçesinde yaylada rahatsızlanan Ali Aşkara, UMKE ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koyunlarıyla ilçeye 132 kilometre uzaklıktaki Cepkenli yaylasına giden Aşkara rahatsızlandı.Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi.Zorlu bölgeye 3 saatte ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları Aşkara'yı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü.Aşkara'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım