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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
VAN - Yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetişti

VAN - Yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetişti

- Rahatsızlanan kişinin ambulansa taşınması Van 'da yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetiştiVAN (AA) - Van ’ın Gürpınar ilçesinde yaylada rahatsızlanan Ali Aşkara, UMKE ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koyunlarıyla ilçeye 132 kilometre uzaklıktaki Cepkenli yaylasına giden Aşkara rahatsızlandı.Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi.Zorlu bölgeye 3 saatte ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları Aşkara'yı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü.Aşkara'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

İlk Müdahale Hastane 

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