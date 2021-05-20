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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
VAN - Yasağa rağmen inci kefali avlayanlara 29 bin 236 lira ceza verildi

VAN - Yasağa rağmen inci kefali avlayanlara 29 bin 236 lira ceza verildi

- Ele geçirilen çuvallardaki inci kefalleri - Çuvallardaki inci kefallerinin fotoğrafıVan'da yasağa rağmen inci kefali avlayanlara 29 bin 236 lira ceza verildiVAN (AA) - Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kaçak avlanılan 2 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan - 15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince Erciş'e bağlı Çelebibağ Mahallesi'ndeki Zilan Çayı ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kaçak avlanmış 2 ton 500 kilogram balık ve 2 ağ ele geçirildi.Telef olan balıklar imha edildi, yasağa rağmen avcılık yapan 8 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 236 bin lira idari para cezası uygulandı.

İnci Kefali Para Cezası Jandarma Avcılık Muhalefet 

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