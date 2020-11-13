Van ve İzmir depremlerini yaşayan Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü

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( İZMİR )- İkinci kez depremle sarsılan Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü İZMİR



- 2011 yılında Van’da ve İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan Meryem Çetin, 16. yaş gününü çadır kentte düzenlenen sürpriz doğum günüyle kutladı. 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem, 604 kişinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına yol açmıştı. O depremde birçok bina yıkıldı, 7 yaşındaki Meryem Çetin'in yaşadığı evde büyük hasar gördü. Deprem sonra 7 yaşındaki Meryem Çetin ve ailesi İzmir’e yerleşerek yeni bir hayat kurdu. Aile, bu kez de yıllar sonra İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde büyük korku ve panik yaşadı. 115 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı depremde Meryem ve ailesinin kaldığı evde ağır hasar aldı. Meryem ve ailesi, Bayraklı’da kurulan çadır kentte yerleştirildi. Meryem’e sürpriz doğum günü Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi gönüllüleri, ikinci kez depremle sarsılan Meryem'in 16'ncı yaşına gireceğini öğrendi. Hemen harekete geçen ekipler, Meryem için çadır kentte sürpriz bir doğum günü hazırladı. Meryem, doğum günü pastasını ise ailesiyle birlikte kesti. 16. yaşına giren Meryem, sürprizi hazırlayan Kızılay ekibine teşekkür etti.



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