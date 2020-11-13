Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Van ve İzmir depremlerini yaşayan Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü

Van ve İzmir depremlerini yaşayan Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü

Sürpriz doğum günü detaylar

Doğum Günü Deprem Doğum Günü Pastası Harekete Geç Çadır Kent 

-detaylar

( İZMİR )- İkinci kez depremle sarsılan Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü İZMİR

- 2011 yılında Van’da ve İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan Meryem Çetin, 16. yaş gününü çadır kentte düzenlenen sürpriz doğum günüyle kutladı. 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem, 604 kişinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına yol açmıştı. O depremde birçok bina yıkıldı, 7 yaşındaki Meryem Çetin'in yaşadığı evde büyük hasar gördü. Deprem sonra 7 yaşındaki Meryem Çetin ve ailesi İzmir’e yerleşerek yeni bir hayat kurdu. Aile, bu kez de yıllar sonra İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde büyük korku ve panik yaşadı. 115 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı depremde Meryem ve ailesinin kaldığı evde ağır hasar aldı. Meryem ve ailesi, Bayraklı’da kurulan çadır kentte yerleştirildi. Meryem’e sürpriz doğum günü Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi gönüllüleri, ikinci kez depremle sarsılan Meryem'in 16'ncı yaşına gireceğini öğrendi. Hemen harekete geçen ekipler, Meryem için çadır kentte sürpriz bir doğum günü hazırladı. Meryem, doğum günü pastasını ise ailesiyle birlikte kesti. 16. yaşına giren Meryem, sürprizi hazırlayan Kızılay ekibine teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı