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Van ve Hakkari'de terör operasyonu: 7 gözaltı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Van ve Hakkari'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Van ve Hakkari'de terör operasyonu: 7 gözaltı

ekiplerin operasyona çıkması

Operasyon Terör Operasyonu Gözaltı Terör Örgütü Muhalefet 

-arama yapması
-gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirilmesi

( VAN ) VAN

- Van merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından Van’da 7, Hakkari’de 5 adrese 10 Ağustos 2021 tarihinde operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 5 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi. (EKİP-ŞAK-Y)
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