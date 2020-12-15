VAN - Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli yakalandı
- Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen şüphelinin üst araması yapılması - Şüphelinin üst aramasında beline sarılı kuşakta 608 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirilmesi Van 'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan şüpheli yakalandıVAN (AA) - Van 'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen U.A, x - ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.Şüphelinin üst aramasında beline sarılı kuşakta 608 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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