Van, Tuşba Belediyesi ile sahil yoluna kavuştu

-Başkan Salih Akman ile röp.

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( VAN -DRONE) VAN



- Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından tamamlanan ‘Sahil Yolu Projesi’nin 1. etabı halkın hizmetine sunuldu. Sık sık Van gündemini meşgul eden ‘Sahil Yolu Projesi’ yıllar sonra Tuşba Belediyesi tarafından günümüzün şartlarına uygun olarak bisiklet ve yürüyüş yolları da eklenerek yapıldı. Göreve geldiği günden bu yana Tuşba’yı marka ilçe haline getirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bunu yaparken de her zaman ilçenin özgün kimliğini koruma gayreti içinde oldu. “Belediyelerin önceliklerinden biri de yol olmalıdır” Yaptıkları bütün çalışmaları; Tuşba’nın kimliğini yansıtan aynı zamanda özüne sadık kalarak çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Hizmetlerimizi yaparken hep bu doğrultuda hareket ettik. Bir belediyenin hizmetlerindeki önceliklerinden biri de yoldur. Yol medeniyettir. Yolun olmadığı yerde medeniyetten bahsetmek mümkün değildir” dedi.

Tuşba, ‘Sahil Yolu Projesi’ni de bu bağlamda değerlendirdiklerini ve çok önemli bulduklarını söyleyen Başkan Akman, “Yolumuz yaklaşık olarak 5 bin 300 metre uzunluğundadır. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkını, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsüne bağlamaktadır. Yeni açılan bu yolumuz, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip olan ve yakın zamanda başlayacak ‘Tuşba Millet Bahçesi’ projemizi çevrelemektedir. Aynı zamanda yolumuzun Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü kısmında başlatılmış olan ‘Yeşil Bant’ çalışmasında da sona gelindi. Ana yollara alternatif olan sahil yolumuza paralel bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Van halkının hayalini kurduğu ve yıllar önce yerel gazetelerden de yayınlanan haberlerle müjdesi verilen ‘Sahil Yolu Projesi’nin tamamlamanın kendilerine nasip olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Yeni yolumuzun başta Tuşbalılar olmak üzere tüm Van halkına hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





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