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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VAN - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

VAN - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

- Ekiplerin operasyon için çıkışları - Evde yapılan arama - Gözaltına alınan şüpheliler Van merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandıVAN (AA) - Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda "Silahlı terör örgütüne üye oldukları, bilerek ve isteyerek yardım ettikleri" iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması amacıyla Van , Şırnak ve Malatya'da operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 7'si yakalandı, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Akalan Altın Gözaltı Terör Örgütü Kışla 

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