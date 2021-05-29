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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
VAN - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

VAN - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

- Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyon hazırlıkları - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Belirlenen adreslere yapılan baskınlar - Şüphelilerin emniyete götürülmesi Van 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandıVAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinden 6'sı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik çalıma başlattı.Özel harekat polisleri destekli operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Terör Örgütü Irak Trol 

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