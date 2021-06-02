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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VAN - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

VAN - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

- Ekiplerin PKK/KCK'ya yönelik operasyon için yola çıkması - Belirlenen adreslerde arama yapılması - Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmeleri Van 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında biri gönüllü iki güvenlik korucusunun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçlarından 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biri gönüllü iki güvenlik korucusunun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Yardım ve Yataklık Trol 

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