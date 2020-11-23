VAN - Temizlik işçileri türküler söyleyerek sokakları temizledi
- İşçilerin türküler söyleyerek sokakları temizlemesi - Vatandaşların balkonlarda çalışmaları izlemesi Van 'da temizlik işçileri şarkılar söyleyerek sokakları temizlediVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Halilağa Mahallesi Gölbaşı Caddesi'ni süpürerek temizledi. 40 kişiden oluşan temizlik ekibi, temizlik çalışması sırasında hem türkü söyledi hem de halay çekti. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta mahalle sakinleri de camlardan alkışlarla ekibe eşlik etti. Çalışma, gece geç saatlere kadar devam etti.
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