VAN - Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı
- Zanlının gece ilçe emniyet müdürlüğüne getirilmesi - Zanlının sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Zanlının adliyeye girişi Van 'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandıVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde, tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.Alkanak Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi A.Y'yi (28) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan R.Y'nin (31) yakalanması için ilçenin birçok noktasında drone destekli kontroller yapan Erciş Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri, 16 saatlik takip sonucu zanlıyı Çınarlı Mahallesi 1002 Sokak'ta yakaladı.İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen R.Y, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Çalışmak için gittiği Çanakkale'den 4 gün önce ilçeye dönen R.Y, dün tartışığı eşi A.Y'ye av tüfeğiyle öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kaçmıştı. Olay sırasında evde olan çiftin 4 çocuğu koruma altına alınmıştı.
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