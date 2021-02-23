VAN - Süphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapka
: - Süphan Dağı'nın Van 'dan görünüşüSüphan Dağı'nın karlı doruklarına bulutlardan şapkaVAN - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Türkiye'nin 3. büyük dağı Süphan'nın karla kaplı doruklarına bulutlar da eklenince güzel görüntü oluştu. Van Gölü'nün kıyısındaki 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'nın beyaza bürünmüş zirvesi, etrafına çökmüş sis ile bölgenin bir çok noktasından gözlemlenebiliyor.
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