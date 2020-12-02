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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
VAN - Sokağa çıkma kısıtlaması

VAN - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Boş sokaklardan görüntü - Denetimde bulunan polis ekipleriVAN (AA) - Van , Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu. Van 'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Maraş ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü. Kentte kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerler ekiplerce kontrol edildi. Şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis, trafikteki araçları ve vatandaşları denetledi. - BitlisBitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı. - HakkariHakkari'de kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi. Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak vatandaşların sokağa çıkma izni olup olmadığını kontrol etti. - MuşMuş'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda anonslar yaparak saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı başladığını duyurdu ve uyarılarda bulundu. Sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanları denetleyen polis ekipleri, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Polis Koronavirüs Güzergah Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

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