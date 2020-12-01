VAN - Sokağa çıkma kısıtlaması

: - Boş sokaklardan görüntü - Polis ekiplerinin uygulamalarıVAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Van 'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri sessizliğe büründü.Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servis uygulaması işlerini sürdürdü.
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