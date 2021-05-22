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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
VAN - Silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı

VAN - Silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı

- Zanlıların emniyetten çıkarılması Van 'da silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen kişi tutuklandıVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs'ta İpekyolu ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından çalışma başlatıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Ş.G'yi darbedip silahla yaralayanların S.B. ile oğlu F.B. olduğu belirlendi.Baba ve oğlu, Başkale ilçesinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen baba S.B. tutuklandı, oğlu F.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga İpekyolu Irak 

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