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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VAN - Seyir halindeki tır alev aldı

VAN - Seyir halindeki tır alev aldı

- Yanan Tırdan görüntüler Van 'da seyir halindeki tır alev aldıVAN (AA) - Van 'da seyir halindeki tırın alev alması sonucu sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Edremit istikametinden Van merkeze doğru seyir halinde olan ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 27 VU 4250 plakalı tır, İpekyolu Caddesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçide girdiği sırada aniden yanmaya başladı.
Alevlerin tırın dorsesindeki plastik kasalara sıçramasıyla yangın daha da büyüdü.Çevreden geçen vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Kısa sürede bölgeye giden polis, yolu trafiği kapattı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı, tır kullanılmaz hale geldi.Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.Polis ekipleri, aracın kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı.

Polis Hastane Salar İpekyolu Altın 

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