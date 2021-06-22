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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
VAN - Serinlemek için göle giren çocuk boğuldu

VAN - Serinlemek için göle giren çocuk boğuldu



: - Sıhke Gölü - Dalgıçların arama yapması - Ekiplerin cesedi ambulansa taşıması - Ailelerin ağlaması Van 'da serinlemek için göle giren çocuk boğulduVAN (AA) - Van 'da serinlemek için Sıhke Gölü'ne giren 12 yaşındaki kız boğuldu.Tuşba ilçesinde arkadaşlarıyla göle giren Dilan Kaya, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.Kaya'yı göremeyen arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Sualtı Timi, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gölde araştırma yapan Jandarma Sualtı Timi ekipleri, 5 metre derinlikte çocuğun cesedine ulaştı.Kaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Kız çocuğunun ailesi ve yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi.

Hastane Göreme Sağlık Ekipleri 

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