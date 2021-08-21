‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi

-Bölgeden bilgi verilmesi

-Mayın temizleme faaliyetleri

-Helikopterin alana gelişi

-Helikopterden sınır duvarı detayı

-Açıklamalar

-Sınır duvarı görüntü

-İran karakolu görüntü



( VAN )- Van’ın İran sınırına örülen duvar yerinde incelendi- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;- “Güvenlik güçleri, ‘sınır namustur’ bilinciyle sınırı tutmaya çalışıyor” VAN



- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sınırdaki güvenlik çalışmalarını değerlendirerek, “Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin her seviyesinden İHA, termal kameralardan yararlanarak ‘sınır namustur’ bilinciyle sınırı tutmaya çalışıyor” dedi.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çalışmalar helikopterden görüntülendi. Sınırda kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştirilirken, Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etap çalışmalarına da geçildi. Güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak hendek ve yolda sınır birlikleri de 7 gün 24 saat devriye gezerek gözetim altında tutacak. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ile birlikte, sınır hattındaki çalışmaları yerinde inceledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, diğer illerden gelen takviye birliklerle sınır hattında güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Güvenlik duvarı çalışmalarının yanı sıra güvenlik güçlerinin gece gündüz sınırı kontrol altında tuttuğunu ifade eden Vali Bilmez, “Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler burada görev yapan jandarmanın desteğine gönderildi. Bunlar 3’ü komando bölüğü, biri de komando taburu. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu bölgeye 50 zırhlı araç ve 35 tim personel desteği verdi. Hem sınırda çalışan yüklenici firmaların güvenliğini sağlamak hem sınır birliklerine destek olmak hem de ikinci hatta görev yapan jandarmaya destek olmak üzere 750 personel bölgeye gönderildi. Bunların 500’ü Çaldıran sektöründe, 250’si de Saray sektöründe görev yapmaktadır. Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin her seviyesinden İHA, termal kameralardan yararlanarak ‘sınır namustur’ bilinciyle sınırı tutmaya çalışıyor” diye konuştu.

İran sınırının 295 kilometrelik hattını 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya çalıştıklarını dile getiren Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ise “Bölgede elektro optik kule çalışmaları devam ediyor. 58 gözetleme, 45 haberleşme kulesinin alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve test aşamasına gelindi. Bölgede 64 kilometrelik kısımda 3 etap halinde modüler beton duvarı çalışması yapılıyor. Şuanda ikinci etapta 6 kilometrelik bölümde duvar çalışması tamamlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 200 metrelik duvar çalışması başladı.

Birinci etap da mayın temizleme çalışmalarına müteakip duvar çalışmaları başlayacak. Kritik bölgelerde duvar, hendek, jiletli tel çekimine ağırlıklı olarak devam ediliyor” şeklinde konuştu.

12 sabit yol kontrol noktası, 8 bindirmeli kontrol noktası 65 şok yol kontrol noktasında düzensiz göçmen hareketlerini önlemek için kararlılıkla mücadele ettiklerini ifade eden İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen de Mardin, Elazığ, Kars ve Muş’tan gelen komandolarla faaliyet yürüttüklerini kaydetti.

(YLM-ATL

