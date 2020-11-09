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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Van polisine “Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” eğitimi

- Van polisine “Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” eğitimi

Eğitimlerden görüntü

Polis Öfke Kontrolü İslam Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Katılımcılardan görüntü
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerine, trafik denetimlerinde “Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” konulu öfke kontrolü ve empati eğitimi verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Selçuk Sungur’un destek ve katkılarıyla Van il ve ilçelerinde bulunan tüm trafik personellerine eğitim veriliyor. Trafik denetimlerinde halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğretim Görevlisi Yücel İslam tarafından verildi.
Eğitimlerle ilgili gazetecilere bilgi veren Öğretim Görevlisi Yücel İslam, özellikle trafik polislerine verilecek olan eğitimlerin 7 gün süreceğini belirtti.
Trafik uygulaması yapan trafik polislerinin halkla ilişkilerinin çok olması nedeniyle seminerin çok faydalı olduğunu değerlendiren Öğretim Görevlisi İslam, “Kamu görevlileri için de gereklidir. Halkla daha çok temas halinde olan trafik polisleri daha çok ön plandadırlar. Halkla ilişkilerde çok kapsamlı etkinlikler yürütülmüyor. Bu nedenle maalesef birbirimizi çok iyi anlamıyoruz. Bu da iletişim problemini beraberinde getiriyor. Daha çok farklı uygulamayla ve eğitimlerle hem trafik polislerimiz hem genel emniyet teşkilatları hem de bütün kamu kurum ve kuruluşlardaki görevlilerimizin bu noktada harekete geçmesi gerekiyor” dedi.
(YLM-MSA-Y)
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