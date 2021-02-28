Van polisi öğrencilerle seksek oynadı

-Ekiplerin boyama görüntüsü

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-Polis ekipleri ile öğrencilerin sek sek oynama görüntüsü

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( VAN ) VAN



- Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, okul bahçesinde boyama yaparak öğrencilerle seksek oynadı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün belirlediği İskele İlk ve Ortaokulu'nun yerleşkesindeki sınıf gruplarının sıra alanları, beden eğitimi derslerinde kullanılan kültür ve fizik hareket parkurlarının boyama işlemleri yapıldı. Boyama işleminin ardından polis ekipleri öğrencilerle seksek oynamayı da ihmal etmedi.Öğrencilerin daha iyi zaman geçirmelerini sağlamak adına böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, “2 Mart Salı günü okulların açılacak olması münasebetiyle öğrencilerimize küçük bir sürpriz yapıp onların mutluluklarına ortak olmak amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığıyla koordineli olarak bu güzel okulumuza unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel yer oyun çizgileri çizerek öğrencilerimize geçmişten günümüze var olan kültürel oyunlarımızı unutturmamış olacağız. Ders aralarında açık havada maske, mesafe ve temizlik kurallarına bağlı bu oyunlarla güzel zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Oyun çizgililerini tamamladıktan sonra öğrencilerle seksek oynamayı da ihmal etmeyen ekipler, “Şu an İskele İlk ve Ortaokulu'nda çocuklarımızın oyun oynayabileceği çizgileri çiziyoruz. Aynı zamanda sosyal mesafeye ve pandemi kurallarına uygun olarak sınıflarına girmeleri için sıra çizgileri çiziyoruz. Bundan sonraki korona virüsle alakalı diğer okullara da bu çalışmaları yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandılar.



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