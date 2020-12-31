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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Van polisi kalp krizi geçiren vatandaş için seferber oldu

Van polisi kalp krizi geçiren vatandaş için seferber oldu

Hastanın helikoptere alınması

Polis Helikopteri Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Helikopterin kalkışı
-Helikopter içinden görüntü
-Helikopterin inişi

( VAN ) VAN

- Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçirerek rahatsızlanan hasta için polis ekipleri seferber oldu.Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Cevahir Yadikar'ı kar yağışından dolayı yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Hastanın Van'a sevkinin kapanan yol nedeniyle karadan yapılmasının mümkün olmaması üzerine Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hastayla refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı. Sağlık ekipleri, ambulansla hastayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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