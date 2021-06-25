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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Van polis düzenlediği 2 ayrı operasyonda 205 kilo 240 gram eroin ele geçirdi

Van polis düzenlediği 2 ayrı operasyonda 205 kilo 240 gram eroin ele geçirdi

narkotik köpeklerin otomobilde arama yapmaları

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözaltı Narkotik Köpek Polis Ekipleri 

-tepki göstermeleri
-eroin paketleri

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 205 kilo 240 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kapalı kasa kamyonet Narkotik Madde Arama Köpeği 'Irmak' ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada 240 paket halinde toplam 128 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca İpekyolu ilçesinde bir ikamette ve durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 140 paket halinde toplam 77 kilo 140 gram eroin maddesi ele geçirildi. Her 2 ayrı olayda toplam 205 kilo 240 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak E.U. ve F.Y. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek” denildi.
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