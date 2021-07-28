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VAN - Özalp'te sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VAN - Özalp'te sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

VAN - Özalp'te sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

- Etkili sağanağın ardından meydana gelen sel - Selde traktörle mahsur kalan vatandaşlar - Traktörle selde mahsur kalan vatandaşları belediye kepçesinin kurtarması - Selde mahsur kalan Sarıköy muhtarı Mehmet Ali Zengin açıklamaları - Selde mahsur kalan gazeteci Nihat Özbey'in açıklamaları Van 'da sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördüVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü, bazı vatandaşlar kapanan yolda mahsur kaldı.İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, Sarıköy, Kaşıkara ve Yünkuşak mahallelerinde sele neden oldu.Sel mahallelerdeki ekili tarım arazilerine zarar verdi, bazı evleri su bastı.Traktörle selden etkilenen bölgeye gitmeye çalışan Sarıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Zengin ve beraberindekiler, yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Özalp Belediyesi ekipleri, yolda çalışma yaparak mahsur kalanları kurtardı.Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bulunduğu sırada sel haberini alınca mahalleye dönmek için yola çıktığını söyledi.

Üç Evler mezrasında taşkının olduğu yolu traktörle geçmeye çalıştıklarını belirten Zengin, "Traktörle biraz ilerleyince sel traktörü götürmeye başladı.
Biz de mahsur kaldık. Belediye ekipleri yetişmese sel sularına kapılabilirdik." dedi.

Mahsur Kaldı Köy Muhtarı Tarım Kapanma Sağanak 

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