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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
VAN - Nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli yakalandı

VAN - Nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli yakalandı



: - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon - Operasyondan detaylar - Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmeleri Van 'da nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli yakalandıVAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten bazı şüphelilerin, 21 Mart nevruz kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olaylarını tertip edebileceği veya bu olaylara katılabileceği bilgisini aldı.Eş zamanlı 8 adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Zanlıların ikametlerindeki aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.Öte yandan, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Nevruz Kutlamaları Akalan Nevruz Terör Örgütü Trol 

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