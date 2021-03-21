VAN - Nevruz Bayramı kutlandı (2)

- Etkinlik alanında görüntüler - Kutlamaya katılanlarNevruz Bayramı kutlandıVAN (AA) - Van 'da "baharın müjdecisi" olan Nevruz Bayramı için etkinlik yapıldı. Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında alana alındı.Nevruz ateşi yakılan alanda, vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım