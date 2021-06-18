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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
VAN - Muradiye'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

VAN - Muradiye'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

- Sergi alnından görüntüler - Okul Müdürü Mehmet Göçmen ile röportaj - Hiranur Yılmaz ile röportajMuradiye'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldıVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda açılan fuarda öğrencilerin tasarladığı projeler sergilendi.Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, programda yaptığı konuşmada, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli ve merak eden öğrencilerin gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.
Okul Müdürü Mehmet Göçmen de fuarda 30 proje sergilediklerini ifade ederek, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerin kendilerine olan özgüveninin artmasına, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarına önemli katkı sağlıyor." dedi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Savar ve beraberindekiler projeleri inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler 

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