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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
VAN - Mısır'da verilen idam kararları kınandı

VAN - Mısır'da verilen idam kararları kınandı



: - Cansuyu Derneği Van Temsilcisi Alaattin Demirel'in açıklaması - KatılımcılarMısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandıVAN (AA) - Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi protesto edildi. Van 'da, Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri ve vatandaşlar, Mısır'da Rabiat'ul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı protestolarla ilgili davada, hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el - Biltaci, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Safvet Hicazi ve Abdurrahman el - Berr'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında verilen idam cezalarının onanması nedeniyle Mısır askeri yönetimini kınadı.Cuma namazının ardından Hazreti Ömer Cami avlusunda SDİ adına açıklama yapan Cansuyu Derneği Van Temsilcisi Alaattin Demirel, Müslümanlara yapılan her türlü haksızlığı kınadıklarını belirtti.
Demirel, Mısır'daki idamların durması için bütün kesimlerin hak ve adaletten yana birleşmeleri çağrısında bulundu.

Protesto Müebbet Hapis Hapis Cezası Askeri Yönetim 

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