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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
VAN - Mezun olduğu okula müdür olan öğretmene '24 Kasım' sürprizi

VAN - Mezun olduğu okula müdür olan öğretmene '24 Kasım' sürprizi

VAN - Mezun olduğu okula müdür olan öğretmene "24 Kasım" sürprizi - Öğretmen ve öğrencilerin hazırlık yapmaları - Okul müdürünün çiçeklerle karşılanması - Okul Müdürü Veysel Sağlam'ın pasta kesmesi - Veysel Sağlam'ın konuşması - Öğretmen Ayça Öğüt ile röportaj - Öğrenci Barış Bedir ile röportajMezun olduğu okula müdür olan öğretmene "24 Kasım" sürprizi VAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde mezun olduğu okulda müdürlük yapan öğretmen için, mesai arkadaşları ve öğrencileri tarafından sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması düzenlendi.
Mehmet Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1990 - 1993 yıllarında öğrencisi olduğu okula 3 yıl önce müdür olarak atanan Veysel Sağlam'a, 24 Kasım'da sürpriz yapmaya karar verdi. Okuldaki bir sınıfı süsleyen öğretmen ve öğrenciler, Sağlam'ın eğitim gördüğü yıllara ait öğrenci kayıt defteri ile fotoğraflarını sıraların üzerine bıraktı. Davet edildiği sınıfta çiçekle karşılanan Sağlam, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Öğrencilerin ve meslektaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Sağlam, okulun ilk öğrencilerinden olduğunu söyledi.

Sağlam, kutlamanın kendisini duygulandırdığını belirterek, "Öğrencilerim ve meslektaşlarım günümü kutladılar. Öğrencilik yıllarımda Öğretmenler Günü'nü kutladığım günleri hatırladım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.
İngilizce öğretmeni Ayça Öğüt de Sağlam için sürpriz yapmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Kendisi bizim için çok değerli. Vaktinde okulumuzun öğrencisiydi ve şu anda mezun olduğu okulun müdürlüğünü yapıyor. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." diye konuştu.

Öğretmenler Öğretmen İngilizce Öğrenciler Irak 

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