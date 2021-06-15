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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Van merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Van merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

- Operasyondan detaylar - Evde yapılan aramalar - Ele geçirilen malzemelerVAN (AA) - Van 'da yeni tip korovirüs (Kovid - 19) sürecinde çalışanların mağdur olmaması için verilen "nakdi ücret desteği"nden hak sahipleri yerine anlaşmalı oldukları şirketler üzerinden sigortalı gösterdikleri kişilere ödeme yapılmasını sağladıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 34 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.
Van merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında şirket yöneticileri ve yetkilileri ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanların mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilen "nakdi ücret desteği" ödemesinden, gerçek hak sahipleri yerine anlaşmalı oldukları 10 şirket bünyesinde sigortalı gösterdikleri ve ücretsiz izne ayırarak ödemelerden faydalandırdıkları yaklaşık 2 bin 600 kişiye şu ana kadar tespit edilen 10 milyon lira haksız ödeme yapılmasına ve kamunun zarara uğratılmasına sebep oldukları, yapılan ödemenin büyük kısmını da sigortalı gösterdikleri kişilerden talep ettikleri ileri sürüldü.

Lyon Akalan Dolandırıcılık Nitelik Kamu Görevlileri 

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