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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı

jandarma ekiplerinin çıkması

Jandarma Akalan Terör Örgütü 

-evlere operasyon düzenlemesi
-gözaltına alınanlara jandarmaya getirilmesi

( VAN ) VAN

- Van merkezli Ankara ve İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; PKK/KCK terör örgütü YPS (Sivil Savunma Birlikleri) hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şahsa yönelik Van merkezli Ankara ve İstanbul’da operasyon düzenlendi.
8 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi.
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