- Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon; 7 gözaltı

-evde arama yapılması

-şüphelilerin gözaltına alınması

-acile götürülmeleri



( VAN ) VAN



- Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; “Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek” suçundan, Van merkezli Şırnak ve Malatya’da 10 şahsa yönelik 23 Haziran 2021 tarihinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor” denildi. (EKİP-ŞAK-Y)

