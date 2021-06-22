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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
VAN - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Van İl ve Tuşba İlçe başkanlıklarını açtı

VAN - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Van İl ve Tuşba İlçe başkanlıklarını açtı

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin parti otobüsünde selamlama yapması - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin esnaf ziyareti - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Tuşba İlçe Başkanlığının açılışını yapması - Memleket partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşması - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce vatandaşlarla çay içmesi - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Van İl Başkanlığının açılışını yapmasıVAN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Van İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.
Van Ferit Melen Havalimanı'nda partisinin İl Başkanı Haluk Terzioğlu ve partililerce karşılanan İnce, Tuşba İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 vilayetinde Memleket Partisinin il ve ilçe binalarını açmaya devam ettiklerini söyledi.

Kendilerini cumhuriyetçi, demokrat bir parti olarak tanımladıklarını belirten İnce, şöyle konuştu:“Herkesi Memleket Partisine davet ediyorum. Van 'dan İzmir’e, Sinop’tan Mersin’e herkesi, 85 milyonu kucaklayacak bir parti bu. Türkiye partisi olacak göreceksiniz. Allah’ın izniyle, milletin isteğiyle nasıl büyüyeceğimizi herkes görecek. Bir ayda 53 ilde örgütlendik. Bir yıl sonrasını herkes görecek. Onun için Memleket Partisine destek çıkmaya çağırıyorum sizleri."Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde esnaf ziyareti yapan İnce, vatandaşlarla sohbet ederek çay içti.İnce, daha sonra Gölbaşı Caddesi'nde partisinin İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Açılış Töreni Esnaf Görece Sel 

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